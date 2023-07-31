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В Госдуме предложили открыть коммунальщикам данные о собственниках из ЕГРН

Дата публикации: 31 июл 2023
В Госдуме предложили открыть коммунальщикам данные о собственниках из ЕГРН

Данные о собственниках жилья из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), которые с марта 2023 года доступны только ограниченному кругу лиц, предложили открыть для управляющих компаний и поставщиков коммунальных услуг. С таким предложением выступили в Госдуме.

По мнению авторов инициативы, из-за того, что у компаний нет доступа к данным о собственниках, это приводит к массовым ошибкам при формировании квитанций на оплату услуг ЖКХ. Кроме того, без персональных данных хозяев квартир коммунальщики не могут взыскать долги через суд.

Напомним, что с марта 2023 года Росреестр перестал публиковать сведения о собственниках в выписке из ЕГРН, если её заказывают третьи лица. Сейчас получить выписку с данными о собственнике можно только с его согласия. Позднее был принят закон об административной и уголовной ответственности за противоправное распространение данных из ЕГРН.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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