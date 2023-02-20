В России предложили ввести единый закон о тишине
В России предложили ввести для всех регионов единое время тишины — с 22:00 до 7:00 ежедневно и разрешенный интервал на шумные ремонтные работы с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 14:00 до 16:00 по местному времени.
Сейчас каждый субъект России устанавливает свои ограничения на шумные мероприятия в многоквартирных домах. Законопроект «О соблюдении тишины и покоя граждан в РФ» разработали депутаты ЛДПР, узнали «Известия». Его уже внесли в Госдуму.
Помимо этого, законопроект предполагает наделить управляющие компании правом проводить с жителями профилактические беседы и привлекать их к ответственности, составлять акт о нарушении тишины и покоя. Акты могут использоваться как дополнительное основание для возбуждения административного дела и подтверждение повторного или систематического нарушения закона.
Авторы законопроекта также предлагают установить размеры штрафов за нарушение тишины в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях.