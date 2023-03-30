В России предложили отменить мусоропроводы в домах для ускорения мусорной реформы
В России предложили запретить мусоропроводы во всех новостройках и заварить в домах старого фонда, где это возможно. С такой инициативой в Минстрой обратился член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александр Якубовский, пишут «Известия».
По мнению депутата, это ускорит реализацию мусорной реформы — переход к раздельному сбору отходов, уменьшит переполненные свалки. Изменения предлагается внести в своды правил по проектированию и строительству жилья и СанПиНы.
Многие застройщики и так отказываются от мусоропроводов из экономических соображений: монтаж одного устройства обходится в 1 млн рублей. Кроме того, теряется до 50 кв. м потенциально продаваемых площадей на каждой секции дома, пояснили в научно-техническом совете Росприроднадзора. Жильцы же, помимо услуги по вывозу твёрдых бытовых отходов, оплачивают содержание и очистку мусороприемников.
В старом фонде это повысит чистоту подъездов, однако для части населения — маломобильных граждан — мусоропроводы необходимы. При этом заварить мусоропроводы собственники могут и так по решению общего собрания, поэтому право принимать такие решения следует оставить за гражданами, считает исполнительный директор ассоциации регоператоров «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.
Ранее в России предложили рассчитывать плату за вывоз мусора, исходя из фактически произведенных отходов — то есть по количеству вывезенных контейнеров, а не по нормативу, и освободить от оплаты услуги собственников нескольких квартир, в которых никто не живёт.