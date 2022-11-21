Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
13K

Россиянам разрешили не платить за вывоз мусора, если они уехали и не живут в квартире

Дата публикации: 21 нояб 2022
Россиянам разрешили не платить за вывоз мусора, если они уехали и не живут в квартире

Жильцы многоквартирных домов в России смогут сделать перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов, если не живут в квартире и не пользуются услугой более 5 календарных дней. Новый порядок начнет действовать с 1 марта 2023 года, сообщили в правительстве страны.

«Возможность сделать перерасчет станет доступна тем гражданам, которые по каким-то причинам временно не пользуются этой услугой. Например, из-за отъезда в отпуск или командировку»,— говорится в Telegram-канале правительства.

Перерасчет получат не только жители домов, где тарифы на эту услугу рассчитываются исходя из количества прописанных людей, но и те, где для расчета учитывается площадь жилых помещений.

Чтобы сделать перерасчет, нужно подать заявление в управляющую компанию и предоставить документы, которые подтверждают отсутствие, например, туристические путевки или авиабилеты, уточнили в кабмине.

Читайте также: Надо ли платить за квартиру, если там никто не живет

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Как сдавать квартиру и не волноваться: доверительное управление
19K
Юрист объяснил, как рассчитывают плату за общее имущество в квитанции ЖКХ
71K
Что изменилось на рынке ипотеки в октябре 2022: исследование Домклик
3K
Что будет, если перестать платить по ипотеке
85K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
13
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
817
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
117
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал