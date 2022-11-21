Россиянам разрешили не платить за вывоз мусора, если они уехали и не живут в квартире
Жильцы многоквартирных домов в России смогут сделать перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов, если не живут в квартире и не пользуются услугой более 5 календарных дней. Новый порядок начнет действовать с 1 марта 2023 года, сообщили в правительстве страны.
«Возможность сделать перерасчет станет доступна тем гражданам, которые по каким-то причинам временно не пользуются этой услугой. Например, из-за отъезда в отпуск или командировку»,— говорится в Telegram-канале правительства.
Перерасчет получат не только жители домов, где тарифы на эту услугу рассчитываются исходя из количества прописанных людей, но и те, где для расчета учитывается площадь жилых помещений.
Чтобы сделать перерасчет, нужно подать заявление в управляющую компанию и предоставить документы, которые подтверждают отсутствие, например, туристические путевки или авиабилеты, уточнили в кабмине.
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