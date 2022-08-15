В России предложили ограничить время шумных ремонтных работ в жилых домах
Общественная организация «Деловая Россия» обратилась в Минстрой с предложением запретить во всех жилых домах шумные ремонтные работы с 20:00 до 08:00. Раньше действовали более мягкие правила для новостроек. Решение пока не принято, но имеет все шансы получить официальный статус.
Зачем новые ограничения
Ограничения на шумный ремонт существовали и раньше, но в каждом регионе были свои нюансы. Кроме того, до сих пор так называемый закон о тишине не распространялся на новостройки: там можно было проводить ремонтные работы в более широкий временной диапазон. Но при этом страдали те, кто приобрел жилье с ремонтом от застройщика: полтора года людям приходилось терпеть активность ремонтников у соседей, которые купили квартиры без отделки.
Что изменится
О необходимости унифицировать правила по всей стране уже выступали некоторые законодатели. Соответствующие поправки в КоАП и Жилищный кодекс, которые ужесточают наказание для шумных соседей, разработали депутаты Госдумы. В 2020 году законопроект был внесен на рассмотрение, в 2021 году даже добрался до второго чтения.
Общественная организация «Деловая Россия» решила дожать тему и предложила ввести повсеместный запрет на шумные работы, в том числе в новостройках, с 20:00 до 8:00, в праздничные дни и по воскресеньям, а также в обязательный тихий час с 14:00 до 16:00. Свое обращение «Деловая Россия» за подписью члена генерального совета Владимира Прохорова направила в Минстрой.
Предложенная бизнесом мера может привести к небольшому подорожанию ремонта и увеличению сроков работ, которые выполняют сами собственники, комментирует замдиректора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов. При этом правила не отразятся на стоимости самих квартир, полагает эксперт.