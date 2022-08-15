Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
488

В России предложили ограничить время шумных ремонтных работ в жилых домах

Дата публикации: 15 авг 2022
В России предложили ограничить время шумных ремонтных работ в жилых домах
Содержание

Общественная организация «Деловая Россия» обратилась в Минстрой с предложением запретить во всех жилых домах шумные ремонтные работы с 20:00 до 08:00. Раньше действовали более мягкие правила для новостроек. Решение пока не принято, но имеет все шансы получить официальный статус.

Зачем новые ограничения

Ограничения на шумный ремонт существовали и раньше, но в каждом регионе были свои нюансы. Кроме того, до сих пор так называемый закон о тишине не распространялся на новостройки: там можно было проводить ремонтные работы в более широкий временной диапазон. Но при этом страдали те, кто приобрел жилье с ремонтом от застройщика: полтора года людям приходилось терпеть активность ремонтников у соседей, которые купили квартиры без отделки.

Что изменится

О необходимости унифицировать правила по всей стране уже выступали некоторые законодатели. Соответствующие поправки в КоАП и Жилищный кодекс, которые ужесточают наказание для шумных соседей, разработали депутаты Госдумы. В 2020 году законопроект был внесен на рассмотрение, в 2021 году даже добрался до второго чтения.

Общественная организация «Деловая Россия» решила дожать тему и предложила ввести повсеместный запрет на шумные работы, в том числе в новостройках, с 20:00 до 8:00, в праздничные дни и по воскресеньям, а также в обязательный тихий час с 14:00 до 16:00. Свое обращение «Деловая Россия» за подписью члена генерального совета Владимира Прохорова направила в Минстрой.

Предложенная бизнесом мера может привести к небольшому подорожанию ремонта и увеличению сроков работ, которые выполняют сами собственники, комментирует замдиректора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов. При этом правила не отразятся на стоимости самих квартир, полагает эксперт.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Как получить налоговый вычет за отделку квартиры
525K
Эксперт рассказал, как грамотно обустроить загородный дом
34K
Как сделать съемную квартиру уютной, если хозяева против ремонта
11K
Как обустроить спальню за 30 тысяч рублей: советы эксперта
2K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
18
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
819
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
118
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал