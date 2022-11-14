В России предложили дать право на ипотечные каникулы всем семьям с детьми
В России предложили распространить право на ипотечные каникулы на все семьи с детьми, а не только те, чьи доходы упали на 30%. С такой инициативой к премьер-министру России Михаилу Мишустину и Центробанку обратилась федеральная риелторская компания «Этажи», пишут «Известия».
Риелторы также предлагают разрешить ипотечные каникулы, если в собственности находится более одной квартиры, и увеличить допустимый размер кредита в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области с текущих 15 до 30 млн рублей.
По мнению директора департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексея Новикова, сегодня большая часть квартир в стране приобретается в ипотеку, и покупатели с детьми — одна из самых важных категорий. Предлагаемые меры могут упростить принятие решения о покупке жилья, считает он.
Подобрать квартиру
В Центробанке «Известиям» сообщили, что изучат инициативу, как только получат ее. В пресс-службе кабинета министров сообщили, что письмо поступило в аппарат правительства.
Сейчас воспользоваться ипотечными каникулами можно, если официальный доход снизился более чем на 30% — в связи с потерей работы, декретом, получением инвалидности I и II группы. Также действует право на получение кредитных каникул для военнослужащих.
Кредитные каникулы не освобождают от обязательств по ипотеке и не понижают действующую ставку. Это отсрочка платежа на конкретный срок для граждан, которые в течение определенного времени не смогут выполнять свои кредитные обязательства. Срок кредита увеличивается на срок каникул. При этом клиенты могут продолжать вносить посильную для себя в текущей ситуации сумму даже внутри льготного периода. Эти платежи пойдут в счет досрочного погашения основного долга, уменьшая тем самым сумму задолженности.