В России предлагают разрешить прописку в апартаментах
Правительство России обсуждает возможность регистрации граждан в апартаментах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
Такую инициативу зампредседателя кабмина ранее направило МВД. «Предложение МВД было получено, в настоящий момент рассматривается», — сказали в аппарате вице-премьера.
Как отмечается, ведомство предлагает два варианта: признать апартаменты жильем или изменить правила постоянной регистрации.
Напомним, вопрос о статусе апартаментов обсуждается не один год. Дело в том, что такого понятия в законодательстве нет. Вместе с тем апартаменты часто используют в качестве жилья, при этом они считаются коммерческими помещениями, а не жилыми. Из-за этого их владельцы сталкиваются с некоторыми сложностями. Они, например, не могут сделать в апартаментах постоянную прописку.
Законодательно закрепить их статус президент Владимир Путин поручил еще в 2021-м. Тогда же в Госдуму и внесли соответствующий законопроект. Однако в конце января этого года документ отклонили. Незадолго до этого вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что принятие закона зашло в тупик из-за разных мнений в регионах.
В чем разница между апартаментами и квартирой
давно пора разрешить прописку везде!
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1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.