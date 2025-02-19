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Новости
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В России предлагают разрешить прописку в апартаментах

Дата публикации: 19 фев 2025
В России предлагают разрешить прописку в апартаментах

Правительство России обсуждает возможность регистрации граждан в апартаментах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Такую инициативу зампредседателя кабмина ранее направило МВД. «Предложение МВД было получено, в настоящий момент рассматривается», — сказали в аппарате вице-премьера.

Как отмечается, ведомство предлагает два варианта: признать апартаменты жильем или изменить правила постоянной регистрации.

Напомним, вопрос о статусе апартаментов обсуждается не один год. Дело в том, что такого понятия в законодательстве нет. Вместе с тем апартаменты часто используют в качестве жилья, при этом они считаются коммерческими помещениями, а не жилыми. Из-за этого их владельцы сталкиваются с некоторыми сложностями. Они, например, не могут сделать в апартаментах постоянную прописку.

Законодательно закрепить их статус президент Владимир Путин поручил еще в 2021-м. Тогда же в Госдуму и внесли соответствующий законопроект. Однако в конце января этого года документ отклонили. Незадолго до этого вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что принятие закона зашло в тупик из-за разных мнений в регионах.

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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Комментарии1
П
Пользователь
19 фев 2025

давно пора разрешить прописку везде!

Статья 27

1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.

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