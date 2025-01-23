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Новости
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Госдума отклонила законопроект об апартаментах

Дата публикации: 23 янв 2025
Госдума отклонила законопроект об апартаментах

Депутаты Госдумы на этапе первого чтения отклонили проект закона, определяющий статус апартаментов.

Вопрос о статусе апартаментов в России обсуждают несколько лет. Дело в том, что такого понятия в законодательстве нет. Вместе с тем апартаменты часто покупают для проживания, при этом они считаются коммерческими помещениями, а не жилыми. Из-за этого в них нельзя, например, сделать постоянную прописку, и коммунальные платежи там гораздо выше.

В связи с этим парламентарии разработали законопроект, которым предлагалось назвать комплексы с жилыми и нежилыми помещениями (то есть апартаментами) многофункциональными зданиями.

Кроме того, документ в том числе:

  • разрешал переводить апартаменты в жилые помещения, но одновременно с другими нежилыми на лестничной клетке;
  • распространял на покупателей апартаментов действие закона «О долевом строительстве», а уже на собственников — Жилищного кодекса РФ;
  • регулировал предоставление владельцам помещений в многофункциональных зданиях права на общее имущество;
  • устанавливал те же правила проведения общего собрания собственников помещений в таких зданиях, что и в МКД.

Этот законопроект внесли в Госдуму еще в 2021 году, его рассмотрение долго откладывали и в итоге отклонили. В марте 2024 года вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что разработка соответствующего закона об апартаментах зашла в тупик из-за разных мнений в регионах.

Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Важно ли для вас закрепление статуса апартаментов в законе?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии2
Н
Надежда Ц.
7 дней назад

Все для людей!(((

Домклик
6 дней назад

Надежда Ц.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

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