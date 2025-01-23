Госдума отклонила законопроект об апартаментах
Депутаты Госдумы на этапе первого чтения отклонили проект закона, определяющий статус апартаментов.
Вопрос о статусе апартаментов в России обсуждают несколько лет. Дело в том, что такого понятия в законодательстве нет. Вместе с тем апартаменты часто покупают для проживания, при этом они считаются коммерческими помещениями, а не жилыми. Из-за этого в них нельзя, например, сделать постоянную прописку, и коммунальные платежи там гораздо выше.
В связи с этим парламентарии разработали законопроект, которым предлагалось назвать комплексы с жилыми и нежилыми помещениями (то есть апартаментами) многофункциональными зданиями.
Кроме того, документ в том числе:
- разрешал переводить апартаменты в жилые помещения, но одновременно с другими нежилыми на лестничной клетке;
- распространял на покупателей апартаментов действие закона «О долевом строительстве», а уже на собственников — Жилищного кодекса РФ;
- регулировал предоставление владельцам помещений в многофункциональных зданиях права на общее имущество;
- устанавливал те же правила проведения общего собрания собственников помещений в таких зданиях, что и в МКД.
Этот законопроект внесли в Госдуму еще в 2021 году, его рассмотрение долго откладывали и в итоге отклонили. В марте 2024 года вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что разработка соответствующего закона об апартаментах зашла в тупик из-за разных мнений в регионах.
Все для людей!(((
Надежда Ц.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.