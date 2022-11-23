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Новости
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В России планируют вернуть «лифтнадзор»

Дата публикации: 23 нояб 2022
В России планируют вернуть «лифтнадзор»

В России планируют вернуть государственный контроль за лифтами, инвалидными платформами, эскалаторами и другими опасными техническими средствами в жилых домах. Такой проект поправок к инициативе Ростехнадзора одобрила правительственная комиссия, узнали «Известия». Меру планируют ввести с марта 2023 года.

Госконтроль за подъемниками отсутствует в стране с июля 2021 года, что создает риски причинения вреда жизни и здоровью граждан, пояснил член правкомиссии, глава Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Сегодня в стране насчитываются более 100 тыс. лифтов старше 25 лет и вышедших за срок эксплуатации, которые срочно нужно менять, отмечают эксперты со ссылкой на данные Минстроя. Но замену лифтов сейчас никто не контролирует, а, между тем, в некоторых регионах такие работы не входят в программы фондов капитального ремонта.

Сейчас законопроект готовят ко второму чтению в Госдуме. 

Читайте также: В доме постоянно не работает лифт. Что делать?

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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