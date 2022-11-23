В России планируют вернуть «лифтнадзор»
В России планируют вернуть государственный контроль за лифтами, инвалидными платформами, эскалаторами и другими опасными техническими средствами в жилых домах. Такой проект поправок к инициативе Ростехнадзора одобрила правительственная комиссия, узнали «Известия». Меру планируют ввести с марта 2023 года.
Госконтроль за подъемниками отсутствует в стране с июля 2021 года, что создает риски причинения вреда жизни и здоровью граждан, пояснил член правкомиссии, глава Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Сегодня в стране насчитываются более 100 тыс. лифтов старше 25 лет и вышедших за срок эксплуатации, которые срочно нужно менять, отмечают эксперты со ссылкой на данные Минстроя. Но замену лифтов сейчас никто не контролирует, а, между тем, в некоторых регионах такие работы не входят в программы фондов капитального ремонта.
Сейчас законопроект готовят ко второму чтению в Госдуме.
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