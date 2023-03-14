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В России малоимущие семьи могут освободить от НДФЛ с продажи жилья

Дата публикации: 14 мар 2023
В России малоимущие семьи могут освободить от НДФЛ с продажи жилья

Малоимущие семьи, граждан, нуждающихся в дорогом лечении или купивших недвижимость при помощи маткапитала, могут освободить от уплаты подоходного налога при продаже жилья. Такую инициативу в правительство, Совет Федерации и Минфин направили риелторы, ее поддерживают в Госдуме, узнали «Известия». Сейчас нужно платить НДФЛ, если жилье продается раньше чем через 5 лет после покупки. 

Семьи не платят налог при соблюдении ряда условий, среди которых: в семье два несовершеннолетних ребенка, граждане обязаны купить новое жилье в том же году или до 30 апреля следующего, новое жилье должно быть больше или дороже.

«Учитывая повышенный объем социальных обязательств, который сейчас ложится на бюджеты всех уровней, новые меры поддержки должны носить явно выраженный таргетированный характер», — считает член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александр Якубовский.

Инициатива поддержит семьи с детьми, которые использовали маткапитал для покупки жилья, рассказал руководитель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. Сейчас этот процесс осложнен тем, что, приобретая большую квартиру, родители обязаны выделить доли детям. А налог, который приходится платить после продажи недвижимости, делает процесс еще более труднодоступным, заметил он.

Эксперты отмечают, что инициатива должна быть хорошо проработана, чтобы исключить возможные риски. Например, не привести к увеличению случаев незаконного обналичивания маткапитала. 

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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