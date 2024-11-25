Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать

В Росреестре рассказали, жители каких регионов чаще всего покупали недвижимость в Москве

Новости
Дата публикации: 25 нояб 2024
820
В Росреестре рассказали, жители каких регионов чаще всего покупали недвижимость в Москве

Больше всего жилья в Москве за 10 месяцев этого года купили жители Подмосковья, Санкт-Петербурга и Нижегородской области. Об этом сообщили в столичном управлении Росреестра.

От них в ведомство поступило наибольшее число заявлений на экстерриториальную регистрацию прав и кадастровый учет. Это возможность оформить собственность независимо от места расположения недвижимости.

Всего с января по октябрь жители регионов подали 48,97 тыс. таких заявлений. Это примерно столько же, сколько поступило в Росреестр за тот же период 2023-го.

Так, лидером рейтинга регионов, жители которых чаще всего регистрировали московскую недвижимость, остается Подмосковье. На втором месте — Санкт-Петербург, который в прошлом году был на третьей строчке. Третья в списке — Нижегородская область, занимавшая в 2023-м шестую позицию.

Как отметили в Росреестре, в этом году Ростовская и Тульская области заняли седьмое и девятое места, при этом в прошлом они не вошли в первую десятку. Вместе с тем из рейтинга выбыли Пензенская и Свердловская области.

Сами же жители столицы подали 137,87 тыс. заявлений на оформление собственности в других регионах. Это на 17,3% меньше значения аналогичного периода прошлого года.

«Подмосковье возглавляет оба рейтинга по экстерриториальной регистрации. Это относится как к покупке недвижимости москвичами в регионах, так и к приобретателям столичного жилья из других субъектов страны. Также популярностью у жителей столицы продолжают пользоваться Тверская и Калужская области, Краснодарский край и Владимирская область», — рассказал руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов.

Материалы по теме:

Как выбрать квартиру в новостройке: 5 главных правил

Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
А вы оформляли права на недвижимость по экстерриториальному принципу?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Рекомендуем
Как снять обременение с недвижимости
297K
Получил ключи от квартиры в новостройке: что дальше
1M
Как найти и оформить в собственность заброшенный земельный участок
71K
Как зарегистрировать право собственности на дом и земельный участок
127K
Актуальное
Большинство россиян заявили о необходимости ремонта в своем жилье
сегодня 10:00
82
Почти половина россиян ничего не слышали о ключевой ставке — опрос
вчера 10:00
414
Главное за неделю со 2 по 6 декабря 2024 года
06 дек 2024
6K
Исследование Домклик: к ноябрю процент льготной ипотеки стабилизировался на уровне 40-50%
06 дек 2024
1K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Перейти в канал
  • Главная
  • Новости