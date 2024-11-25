В Росреестре рассказали, жители каких регионов чаще всего покупали недвижимость в Москве
Больше всего жилья в Москве за 10 месяцев этого года купили жители Подмосковья, Санкт-Петербурга и Нижегородской области. Об этом сообщили в столичном управлении Росреестра.
От них в ведомство поступило наибольшее число заявлений на экстерриториальную регистрацию прав и кадастровый учет. Это возможность оформить собственность независимо от места расположения недвижимости.
Всего с января по октябрь жители регионов подали 48,97 тыс. таких заявлений. Это примерно столько же, сколько поступило в Росреестр за тот же период 2023-го.
Так, лидером рейтинга регионов, жители которых чаще всего регистрировали московскую недвижимость, остается Подмосковье. На втором месте — Санкт-Петербург, который в прошлом году был на третьей строчке. Третья в списке — Нижегородская область, занимавшая в 2023-м шестую позицию.
Как отметили в Росреестре, в этом году Ростовская и Тульская области заняли седьмое и девятое места, при этом в прошлом они не вошли в первую десятку. Вместе с тем из рейтинга выбыли Пензенская и Свердловская области.
Сами же жители столицы подали 137,87 тыс. заявлений на оформление собственности в других регионах. Это на 17,3% меньше значения аналогичного периода прошлого года.
«Подмосковье возглавляет оба рейтинга по экстерриториальной регистрации. Это относится как к покупке недвижимости москвичами в регионах, так и к приобретателям столичного жилья из других субъектов страны. Также популярностью у жителей столицы продолжают пользоваться Тверская и Калужская области, Краснодарский край и Владимирская область», — рассказал руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов.
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