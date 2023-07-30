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В Росреестре рассказали, из каких регионов чаще переезжают в Москву, и где москвичи покупают недвижимость

Дата публикации: 30 июл 2023
В Росреестре рассказали, из каких регионов чаще переезжают в Москву, и где москвичи покупают недвижимость

Жители Московской области чаще других покупают недвижимость в Москве — с января по июнь 2023 года они подали 60% заявлений на регистрацию прав и кадастровый учёт недвижимости по экстерриториальному принципу. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Москве.

Как пишут РБК Недвижимость со ссылкой на ведомство, в тройке лидеров по числу покупателей из регионов — Волгоградская область и Санкт-Петербург. В прошлом году тройка лидеров выглядела так: Московская и Пензенская области и Санкт-Петербург. В десятку лидеров в этом году также вошли Краснодарский край, Татарстан, Саратовская, Нижегородская, Пензенская, Самарская области и ХМАО-Югра.

Жители Москвы же чаще всего покупали недвижимость в Московской, Тверской областях, а также Краснодарском крае и Калужской области. В числе регионов, где покупалась недвижимость в 2023 году, — Владимирская, Тульская, Рязанская и Ярославская области.

При этом число заявлений на экстерриториальную регистрацию прав из Москвы выросло по сравнению с прошлым годом в 4 раза — до 96,7 тыс.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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