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В Москве запустили онлайн-бронирование мест для пикника в парках
Дата публикации: 15 апр 2024
Близится май, а с ним весеннее тепло и выходные. В столице запустили онлайн-бронирование мест для пикника. Расскажем, в каком парке столицы можно забронировать место и пожарить шашлыки.
В каких парках можно пожарить шашлыки
- Парк у Борисовских прудов (станции метро «Домодедовская» и «Борисово»);
- Парк «Кузьминки-Люблино» (станции метро «Кузьминки» и «Люблино»);
- Заказник «Лианозовский» (станции метро «Лианозово» и «Алтуфьево»);
- Серебряный бор (станции метро «Крылатское», «Строгино» и «Народное ополчение»);
- Лесопарк «Кусково» (станции метро «Новогиреево», «Перово» и «Кусково»).
В этих парках созданы все условия для комфортного и безопасного отдыха: есть противопожарные мангалы, ящики для угля и песка, урны для мусора и информационные щиты с правилами безопасности.
Забронировать место и время онлайн можно через единую билетную систему. На сайте указаны адрес парка, количество беседок и мест в них.
Для бронирования выберите парк, а затем нажмите кнопку «Забронировать беседку».
Услуга платная — от 500 рублей.
Карина Камалова
Автор статьи
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