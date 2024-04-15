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В Москве запустили онлайн-бронирование мест для пикника в парках

Дата публикации: 15 апр 2024
В Москве запустили онлайн-бронирование мест для пикника в парках

Близится май, а с ним весеннее тепло и выходные. В столице запустили онлайн-бронирование мест для пикника. Расскажем, в каком парке столицы можно забронировать место и пожарить шашлыки.

В каких парках можно пожарить шашлыки

  • Парк у Борисовских прудов (станции метро «Домодедовская» и «Борисово»);
  • Парк «Кузьминки-Люблино» (станции метро «Кузьминки» и «Люблино»);
  • Заказник «Лианозовский» (станции метро «Лианозово» и «Алтуфьево»);
  • Серебряный бор (станции метро «Крылатское», «Строгино» и «Народное ополчение»);
  • Лесопарк «Кусково» (станции метро «Новогиреево», «Перово» и «Кусково»).

В этих парках созданы все условия для комфортного и безопасного отдыха: есть противопожарные мангалы, ящики для угля и песка, урны для мусора и информационные щиты с правилами безопасности. 

Забронировать место и время онлайн можно через единую билетную систему. На сайте указаны адрес парка, количество беседок и мест в них.

Для бронирования выберите парк, а затем нажмите кнопку «Забронировать беседку».

Услуга платная — от 500 рублей.

Москва
Новости
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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