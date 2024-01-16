В Москве зафиксирован максимум онлайн-сделок с жильем
Жители Москвы подали более 1,4 млн электронных заявлений на регистрацию и постановку на учет недвижимости в 2023 году, это на 43% больше, чем в 2022-м. Об этом сообщает столичное управление Росреестра.
«За 12 месяцев 2023 года управлением принято 1 465 792 заявления в электронном виде на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости. Это абсолютный годовой рекорд, значительно превышающий аналогичные показатели прошлых лет», — говорится в сообщении.
По сравнению с 2021 годом число онлайн-сделок выросло на 120,8%.
Согласно данным Росреестра, в декабре 2023 года управление приняло почти 145,5 тыс. электронных заявлений. Это на 27,8% больше, чем за аналогичный месяц 2022-го. К декабрю 2021 года отмечается практически двукратный рост (+89,2%).
По словам руководителя столичного управления Игоря Майданова, больше всего онлайн-сделок зафиксировано в четвертом квартале прошлого года — 436,6 тыс., этот результат превысил показатели за полный 2020 год (411,4 тыс.)