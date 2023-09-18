В Москве зафиксировали абсолютный рекорд по электронным сделкам с жильем
Управление Росреестра по Москве в августе 2023 года зарегистрировало более 138 тыс. электронных заявлений. Это является абсолютным рекордом, который на 8,5% превосходит прежний максимум в июне текущего года (свыше 127 тыс. обращений).
«В августе в Управление поступило свыше 138 тысяч заявлений в электронном виде — это новый максимум после июня текущего года, когда их было принято 127 тысяч. В целом устойчивый рост показателей по электронным услугам в течение года и в годовом выражении отражает результаты налаженного взаимодействия с кредитными организациями, застройщиками и органами власти, а также удобство и востребованность цифровых сервисов Росреестра», — отметил руководитель столичной службы Игорь Майданов.
Кроме того, за январь-август 2023 года принято более 903,5 тыс. заявлений, что в полтора раза (+52,8%) превышает показатель 2022 года (свыше 591 тыс.) и более чем вдвое (+114,8%) превышает аналогичный период 2021 года (почти 421 тыс.).