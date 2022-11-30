В Москве старую мебель и сломанную технику можно сдать на утилизацию с помощью городского сервиса
Жители Москвы могут бесплатно сдать на утилизацию старые или сломанные холодильники, стиральные и посудомоечные машины, кухонные плиты, железные двери, ванны и даже автомобили с помощью городского сервиса «Вывоз ненужных вещей».
Возможности сервиса расширили, и теперь можно заказать вывоз старого дивана или кровати, кресла, шкафа, сломанного телевизора, принтера и других ненужных или вышедших из строя предметов. Но это уже на платной основе,сообщается на сайте столичной мэрии mos.ru.
Сервис особенно полезен при переезде в новое жильё и продаже квартиры, когда нужно избавиться от множества крупных габаритных вещей. Мастера выезжают по заявкам ежедневно с 09:00 до 21:00 по мск. В среднем весь процесс вывоза ненужных предметов занимает менее получаса. Сотрудники компании-партнера выносят их из дома, даже если нет лифта, грузят в машину и отвозят в пункт утилизации.
Обустроить новый дом по вашим пожеланиям поможет Домклик. Профессионалы возьмут на себя не только составление дизайн-проекта вашей квартиры, но и проследят за его реализацией, качеством и сроком выполнения ремонта.