Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
1K

В Москве количество ипотечных сделок на первичном рынке выросло в июле на 23,7%

Дата публикации: 21 авг 2023
В Москве количество ипотечных сделок на первичном рынке выросло в июле на 23,7%

В Москве за июль совершено более 7 тыс. сделок на первичном рынке жилой и нежилой недвижимости. По информации столичного управления Росреестра, этот показатель на 23,7% выше, чем результат аналогичного периода прошлого года.

Как отметили в пресс-службе, за месяц заключено 7 005 договоров долевого участия (ДДУ) с привлечением кредитных средств. При этом количество оформленных сделок выросло по сравнению с июнем 2023 года на 8,7% (6 442).

«‎За семь месяцев 54,8% от всех зарегистрированных ДДУ оформлены в Росреестре по кредитным договорам, что стало наивысшим значением за последние годы»‎, — уточнили в ведомстве.

Всего за 7 месяцев на первичном рынке столицы зафиксировано 43,4 тыс. ипотечных сделок, что на 17,5% (36,8 тыс.) больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Аналитика спроса на ипотеку от Домклик

По данным исследования Домклик, число выдач ипотечных кредитов Сбера на новостройки выросло на 23,4%.

В июле 2023 года вновь зафиксирован прирост спроса на ипотеку: заемщики получили 115,5 тыс. кредитов (+3,7% с июня), что в 2,3 раза больше, чем в июле 2022 года, и на 32,8% больше, чем в июле 2021 года. Объем выдач составил 386,2 млрд руб. (+6,1% с июня).

Лидерство по количеству кредитов удерживают столичные регионы: в Московской области было проведено 9,1 тыс. сделок, а в Москве — 6,5 тыс.

Читайте также: Господдержка: как получить ипотеку по льготной ставке в СберБанке

Новости
События рынка недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
На каком этаже лучше покупать квартиру в новостройке
241K
Когда покупать квартиру в новостройке: на этапе строительства или в готовом доме
67K
В Москве с начала года выросли продажи новостроек на 7%
442
Инструкция: приемка квартиры в новостройке
1M
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
34
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
875
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
123
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал