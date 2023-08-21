В Москве количество ипотечных сделок на первичном рынке выросло в июле на 23,7%
В Москве за июль совершено более 7 тыс. сделок на первичном рынке жилой и нежилой недвижимости. По информации столичного управления Росреестра, этот показатель на 23,7% выше, чем результат аналогичного периода прошлого года.
Как отметили в пресс-службе, за месяц заключено 7 005 договоров долевого участия (ДДУ) с привлечением кредитных средств. При этом количество оформленных сделок выросло по сравнению с июнем 2023 года на 8,7% (6 442).
«За семь месяцев 54,8% от всех зарегистрированных ДДУ оформлены в Росреестре по кредитным договорам, что стало наивысшим значением за последние годы», — уточнили в ведомстве.
Всего за 7 месяцев на первичном рынке столицы зафиксировано 43,4 тыс. ипотечных сделок, что на 17,5% (36,8 тыс.) больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Аналитика спроса на ипотеку от Домклик
По данным исследования Домклик, число выдач ипотечных кредитов Сбера на новостройки выросло на 23,4%.
В июле 2023 года вновь зафиксирован прирост спроса на ипотеку: заемщики получили 115,5 тыс. кредитов (+3,7% с июня), что в 2,3 раза больше, чем в июле 2022 года, и на 32,8% больше, чем в июле 2021 года. Объем выдач составил 386,2 млрд руб. (+6,1% с июня).
Лидерство по количеству кредитов удерживают столичные регионы: в Московской области было проведено 9,1 тыс. сделок, а в Москве — 6,5 тыс.