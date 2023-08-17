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В Москве с начала года выросли продажи новостроек на 7%
Дата публикации: 17 авг 2023
Управление Росреестра по Москве зафиксировало рост продаж новостроек с января по июль до 54,5 тыс. договоров долевого участия, что на 7% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Как говорится в сообщении ведомства, учитывая нежилую недвижимость совершено 79,2 тыс. сделок — это на 5% выше показателя 2022 года за тот же период.
Кроме того, по данным столичного Росреестра, в июле на рынке первичного жилья оформлено 8,6 тыс. договоров долевого участия, что так же больше результата прошлого года на 5%. С прибавлением нежилой недвижимости показатель возрастает на 10% — до 11,9 тыс. ДДУ.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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