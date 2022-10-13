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В МосгорБТИ можно получить заключение для признания садового дома жилым

Дата публикации: 13 окт 2022
В МосгорБТИ можно получить заключение для признания садового дома жилым
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Теперь получить заключение для признания садового дома жилым можно в МосгорБТИ (Московское городское бюро технической инвентаризации), об этом сообщили на сайте мэра Москвы.

МосгорБТИ готовит заключение по обследованию технического состояния садовых и дачных домов. Этот документ нужен для того, чтобы дом признали жилым. По закону садовый дом может быть признан жилым, а жилой — садовым.

Преимущества признания дома жилым

В жилом доме вы можете оформить прописку, получить имущественный налоговый вычет, оплачивать электроэнергию по более выгодным тарифам, продать или купить такой дом в ипотеку.

Как проводится оценка состояния дома

Специалисты МосгорБТИ проводят оценку в два этапа:

  1. Проверяют, входит ли дом в зону с особыми условиями использования территорий (например, охранные, санитарно-защитные, зоны затопления или подтопления и т.д).
  2. Определяют состояние дома: его конструкции, инженерных системы, средства противопожарной безопасности и наличие жилых помещений.

Если предварительное обследование подтверждает, что дом может быть признан жилым, специалисты начинают более детальный анализ объекта недвижимости. В работе используется высокоточное оборудование: лазерные построители плоскостей, ультразвуковые дефектоскопы, тепловизоры, измерители уровня шума, газоанализаторы.

Генеральный директор МосгорБТИ отметил, что над заключениями работают опытные сотрудники со стажем более 10 лет. Эти специалисты так же включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

Подробнее узнать об услуге можно на сайте МосгорБТИ или по телефону +7-495-629-02-80.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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