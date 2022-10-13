В МосгорБТИ можно получить заключение для признания садового дома жилым
Теперь получить заключение для признания садового дома жилым можно в МосгорБТИ (Московское городское бюро технической инвентаризации), об этом сообщили на сайте мэра Москвы.
МосгорБТИ готовит заключение по обследованию технического состояния садовых и дачных домов. Этот документ нужен для того, чтобы дом признали жилым. По закону садовый дом может быть признан жилым, а жилой — садовым.
Преимущества признания дома жилым
В жилом доме вы можете оформить прописку, получить имущественный налоговый вычет, оплачивать электроэнергию по более выгодным тарифам, продать или купить такой дом в ипотеку.
Как проводится оценка состояния дома
Специалисты МосгорБТИ проводят оценку в два этапа:
- Проверяют, входит ли дом в зону с особыми условиями использования территорий (например, охранные, санитарно-защитные, зоны затопления или подтопления и т.д).
- Определяют состояние дома: его конструкции, инженерных системы, средства противопожарной безопасности и наличие жилых помещений.
Если предварительное обследование подтверждает, что дом может быть признан жилым, специалисты начинают более детальный анализ объекта недвижимости. В работе используется высокоточное оборудование: лазерные построители плоскостей, ультразвуковые дефектоскопы, тепловизоры, измерители уровня шума, газоанализаторы.
Генеральный директор МосгорБТИ отметил, что над заключениями работают опытные сотрудники со стажем более 10 лет. Эти специалисты так же включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
Подробнее узнать об услуге можно на сайте МосгорБТИ или по телефону +7-495-629-02-80.