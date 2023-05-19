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В мае ожидается рекордный объём выдач ипотеки на ИЖС — аналитика Домклик

Дата публикации: 19 мая 2023
В мае ожидается рекордный объём выдач ипотеки на ИЖС — аналитика Домклик

Аналитики Домклик  прогнозируют рекордный спрос на ипотеку в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС): ориентировочно по итогам мая россияне возьмут для покупки дома 7,9 тыс. кредитов на 35 млрд рублей. А доля сделок с ИЖС в общем объёме выдач вырастет до 10,6% — в 2022 году она составляла 2–3%.

Льготные ипотечные программы банка на ИЖС по-прежнему популярны у россиян. По прогнозам Домклик, в мае доля ипотеки на ИЖС по программе Господдержки в общих выдачах превысит 55%, Семейной ипотеки — 30%, а Дальневосточной ипотеки и ипотеки для IT — 10% и 3% соответственно.

По прогнозам аналитиков Домклик, объёмы выдачи ипотеки на ИЖС в Сбербанке по итогам 2023 года вырастут до 200 млрд рублей — это в 2 раза больше, чем в прошлом году, и почти в 8 раз превышает показатель 2021 года.

В Домклик считают, что ИЖС развивается не только благодаря росту интереса населения к этому сегменту. Развитие ИЖС также стимулируют своевременная масштабная законодательная реформа и повышение доступности этого вида кредитования.

Так, в последнее время было расширено действие льготных программ, смягчены условия выдачи ипотеки и появилась возможность выбирать, каким способом строить дом — с подрядчиком или самостоятельно.

Читайте также: Хочу свой дом. Какая ипотека доступнее?

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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