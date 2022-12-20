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В Госдуме предложили помогать молодым семьям с ипотекой и снижать ставку на 1% за каждого ребенка

Дата публикации: 20 дек 2022
В Госдуме предложили помогать молодым семьям с ипотекой и снижать ставку на 1% за каждого ребенка

В Госдуме предложили субсидировать 50% первого взноса по ипотеке для молодых семей при покупке квартиры в новостройке или на возведение частного дома. Инициатива за подписью члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Александра Якубовского поступила в аппарат правительства России, пишут «Известия».

Согласно письму, молодым родителям предлагается помогать с первым взносом, но предоставлять не более 900 тыс. рублей для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и не более 450 тыс. для других регионов.

Кроме того, депутаты предложили дополнить семейную ипотеку новым условием, и за каждого нового ребенка снижать ставку по кредиту на 1%. Сейчас по условиям программы российские семьи с детьми могут получить кредит на покупку жилья по ставке до 6%.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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