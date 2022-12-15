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Семейную ипотеку распространят на семьи, в которых двое детей не достигли 18 лет

Дата публикации: 15 дек 2022
Семейную ипотеку распространят на семьи, в которых двое детей не достигли 18 лет

Семейная ипотека в 2023 году будет распространена на семьи, в которых два ребенка не достигли 18 лет, заявил президент России Владимир Путин.

Сейчас получить льготную ипотеку могут семьи, в которых:

  • родился первый или последующий ребенок в период с 1 января 2018 до 31 декабря 2023 года 
  • есть ребенок с инвалидностью, рожденный не позднее 31 декабря 2023 года

Недавно Сбер снизил ставки для семей с ребенком, поэтому оформить ипотеку можно от 5,7% годовых.

Минимальныйпервоначальный взнос по программе ипотеки с господдержкой — 15% от стоимости недвижимости. В качестве первоначального взноса или его части можно использовать материнский капитал.

Подробнее о том, как семье с детьми взять ипотеку по льготной ставке

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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