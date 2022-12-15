1 мин
14K
Семейную ипотеку распространят на семьи, в которых двое детей не достигли 18 лет
Дата публикации: 15 дек 2022
Семейная ипотека в 2023 году будет распространена на семьи, в которых два ребенка не достигли 18 лет, заявил президент России Владимир Путин.
Сейчас получить льготную ипотеку могут семьи, в которых:
- родился первый или последующий ребенок в период с 1 января 2018 до 31 декабря 2023 года
- есть ребенок с инвалидностью, рожденный не позднее 31 декабря 2023 года
Недавно Сбер снизил ставки для семей с ребенком, поэтому оформить ипотеку можно от 5,7% годовых.
Минимальныйпервоначальный взнос по программе ипотеки с господдержкой — 15% от стоимости недвижимости. В качестве первоначального взноса или его части можно использовать материнский капитал.
Подробнее о том, как семье с детьми взять ипотеку по льготной ставке
Юля Тихонова
Автор статьи
Актуальное
Телеграм-канал Домклик
Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах