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Более 200 тыс. россиян запретили сделки с жильем без личного участия

Дата публикации: 05 сен 2023
Более 200 тыс. россиян запретили сделки с жильем без личного участия

Свыше 206,5 тыс. граждан России в течение первой половины 2023 года оформили запрет на осуществление сделок с недвижимостью без личного участия собственника. Об этом сообщила пресс-служба Росреестра.

«Таким образом, никто не сможет продать недвижимость без личного присутствия законного владельца, даже если представлены все необходимые для проведения сделки документы», — цитирует пресс-служба главу ведомства Олега Скуфинского.

Подобная опция еще с начала года стала доступна на «Госуслугах». При этом, по данным службы, в основном граждане пишут обращения в МФЦ или заполняют документы непосредственно в Росреестре. Доля электронных заявлений составляет порядка 15%, или 30,6 тыс.

«После рассмотрения соответствующего заявления в ЕГРН появится отметка о том, что без собственника невозможно зарегистрировать переход, прекращение, ограничение права и обременение объекта. Эту запретительную метку можно установить в личном кабинете. Запись в ЕГРН появится в течение пяти рабочих дней, и вам придет уведомление о внесении записи. Точно так же можно снять такой запрет, если он был установлен ранее», — поясняет глава ведомства.

Согласно сведениям Росреестра, больше всего обращений поступило от жителей Центрального федерального округа — свыше 97,4 тыс. Между тем, на столицу пришлось более 76,2 тыс. заявлений.

Воспользоваться подобной услугой защиты от мошеннических действий решили 29,3 тыс. жителей Приволжского федерального округа и 26,8 тыс. человек, проживающих в Северо-Западном федеральном округе.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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