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Новости
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В Госдуме предложили дать право вето гражданам на уплотнительную застройку

Дата публикации: 07 сен 2023
В Госдуме предложили дать право вето гражданам на уплотнительную застройку

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди» внес законопроект о праве муниципальных депутатов и местных жителей накладывать вето на реализацию проектов уплотнительной застройки, если они ухудшают доступ к социальным объектам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу фракции.

Депутат предлагает расширить в законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» перечень полномочий, относящихся к исключительной компетенции представительного органа муниципального образования. При неиспользовании муниципальными парламентариями права вето, запрет могут наложить сами жители района, для чего необходимо собрать подписи 1% людей, зарегистрированных в муниципалитете.

По мнению Даванкова, такая инициатива призвана помочь с уплотнением российских городов.

«За строительством человейников скрывается ворох проблем: растут очереди к врачам, в школы и детские сады. […] Разрешения на строительство выдают чиновники, которых люди даже не выбирали. А у муниципальных депутатов просто нет полномочий, чтобы наложить запрет на конкретный проект», — пояснил он.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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