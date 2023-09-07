В Госдуме предложили дать право вето гражданам на уплотнительную застройку
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди» внес законопроект о праве муниципальных депутатов и местных жителей накладывать вето на реализацию проектов уплотнительной застройки, если они ухудшают доступ к социальным объектам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу фракции.
Депутат предлагает расширить в законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» перечень полномочий, относящихся к исключительной компетенции представительного органа муниципального образования. При неиспользовании муниципальными парламентариями права вето, запрет могут наложить сами жители района, для чего необходимо собрать подписи 1% людей, зарегистрированных в муниципалитете.
По мнению Даванкова, такая инициатива призвана помочь с уплотнением российских городов.
«За строительством человейников скрывается ворох проблем: растут очереди к врачам, в школы и детские сады. […] Разрешения на строительство выдают чиновники, которых люди даже не выбирали. А у муниципальных депутатов просто нет полномочий, чтобы наложить запрет на конкретный проект», — пояснил он.