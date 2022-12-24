Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
8K

В Госдуме ожидают снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 6,5% в 2023 году

Дата публикации: 24 дек 2022
В Госдуме ожидают снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 6,5% в 2023 году

Центробанк Росси может пойти на дальнейшее снижение ключевой ставки до 6,5% в 2023 году. Такое мнение выразил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

«Я допускаю, что на следующем заседании, а оно состоится в феврале, ЦБ, анализируя ситуацию, может даже начать снижать ключевую ставку. Конечно, постепенно это будет делаться. Никаких резких движений уже не будет, как в этом году. Допускаю в феврале 7,25%, потом, в зависимости от ситуации 7%. Один из таких прогнозов — 6,5% в следующем году. Вполне реальная цифра по ключевой ставке», — сказал Аксаков (его слова приводит Интерфакс).

За этим, по его словам, последуют снижение процентов по кредитам.

Текущая ставка

Ранее Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне — 7,5%. Там отметили, что текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным. Инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились, оставаясь при этом на повышенном уровне.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ, где будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 февраля 2023 года.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Цены на недвижимость в России будут снижаться, ожидают в Сбербанке
11K
Домклик зафиксировал снижение цен на новостройки в Московской области и в Санкт-Петербурге
2K
В 3 раза больше — Домклик спрогнозировал рекорд по выдачам ипотеки Сбера с господдержкой в декабре 2022
978
Сбер предложил запустить программы поддержки на финансирование новых проектов застройщиков
1K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
18
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
819
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
118
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал