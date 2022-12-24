В Госдуме ожидают снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 6,5% в 2023 году
Центробанк Росси может пойти на дальнейшее снижение ключевой ставки до 6,5% в 2023 году. Такое мнение выразил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.
«Я допускаю, что на следующем заседании, а оно состоится в феврале, ЦБ, анализируя ситуацию, может даже начать снижать ключевую ставку. Конечно, постепенно это будет делаться. Никаких резких движений уже не будет, как в этом году. Допускаю в феврале 7,25%, потом, в зависимости от ситуации 7%. Один из таких прогнозов — 6,5% в следующем году. Вполне реальная цифра по ключевой ставке», — сказал Аксаков (его слова приводит Интерфакс).
За этим, по его словам, последуют снижение процентов по кредитам.
Текущая ставка
Ранее Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне — 7,5%. Там отметили, что текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным. Инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились, оставаясь при этом на повышенном уровне.
Следующее заседание Совета директоров ЦБ, где будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 февраля 2023 года.