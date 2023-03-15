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Новости
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Условия сельской ипотеки в России могут улучшить

Дата публикации: 15 мар 2023
Условия сельской ипотеки в России могут улучшить

Минсельхоз планирует скорректировать условия сельской ипотеки. Ведомство предлагает увеличить сумму кредита с 5 до 6 млн руб. и разрешить заемщикам строить дома самостоятельно, без участия подрядчиков. Изменения обсуждаются с Минстроем, пишет Российская газета.

При строительстве без подрядчика замещикам нужно будет использовать готовые домокомплекты аккредитованных компаний, которые будут создаваться по типовым проектам. Важным условием такого строительства станет обязательное подключение домов ко всем коммуникациям, пояснили в министерстве.

Изменения повысят доступность сельской ипотеки, улучшить жилищные условия смогут еще больше людей, считают в ведомстве.

С начала программы в 2020 году в России выдано 111,4 тыс. кредитов на 224,8 млрд руб. В 2023 году на реализацию из федерального бюджета планируется выделить 19,6 млрд руб. Благодаря этому оформить сельскую ипотеку смогут свыше 9,5 тыс. семей.

О программе

Сельская ипотека — льготная ипотека, которая начала работать в России весной 2020 года в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий. Процентная ставка — не более 3% годовых. Кредит можно получить на покупку или строительство жилого дома на сельских территориях.

Первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости, сумма кредитования — до 5 млн рублей.

В августе 2022 года льготная сельская ипотека стала бессрочной.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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