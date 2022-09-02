В России могут начать субсидировать покупку жилья из готовых домокомплектов
Глава правительства России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу, Минстрою и Минфину проработать возможность субсидирования покупки готовых домокомплектов и получения ипотеки на такое жилье.
«В частности, для граждан может быть предусмотрено софинансирование части стоимости приобретаемых готовых домокомплектов или субсидирование процентной ставки, если дом, который должен быть собран из быстровозводимых конструкций, покупается в ипотеку», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Ведомства должны представить предложения по системным мерам поддержки ИЖС с использованием готовых домокомплектов до 30 сентября.
Что такое готовые домокомплекты
Домокомплект — это своего рода конструктор «Сделай сам». Он представляет собой набор промаркированных деталей для быстрого строительства дома. В производстве домокомплектов использует доски камерной сушки, строганные с четырех сторон.
Дома для самостоятельной сборки пользуются большой популярностью у россиян. Среди плюсов домокомплектов — невысокая стоимость, сжатые сроки стройки, четкая выверенность каждой детали и использование экологичных материалов.
Производителей таких конструкторов множество, ими предлагаются совершенно разные проекты. Кроме того, ассортимент постоянно пополняется и появляются все более разнообразные дома.