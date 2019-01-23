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Теперь ипотека Сбербанка доступнее для людей с инвалидностью
Дата публикации: 23 янв 2019
Сбербанк сделал ипотечное страхование жизни доступным для людей с инвалидностью. Теперь они могут воспользоваться специальной программой «Защищенный заемщик».
Договор страхования жизни и здоровья по программе «Защищенный заемщик» позволяет снизить ставку по ипотеке на 1%. Ранее программа была недоступна для людей с инвалидностью, поскольку риск утраты трудоспособности к ним не применим.
Теперь программа позволяет защитить клиентов с инвалидностью от риска смерти из-за несчастного случая или болезни. Помимо экономии на ставке, полис выполняет свою непосредственную задачу — страховая компания выплатит банку остаток задолженности по кредиту при наступлении страхового случая. Программа уже доступна во всех отделениях Сбербанка.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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