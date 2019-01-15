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Скидка 0,3% на ставку по ипотеке продлена на 2019 год

Дата публикации: 15 янв 2019
Скидка 0,3% на ставку по ипотеке продлена на 2019 год
Содержание

Скидка на 0,3% на ставку по ипотеке продлена и будет действовать до конца 2020 года.

Клиенты с одобренной ипотекой Сбербанка смогут получить дисконт при покупке квартир и жилых домов на вторичном рынке, объявления о продаже которых размещены на ДомКлик.

Что такое «Скидка 0,3%»?

Это специальная скидка на ипотечную ставку для пользователей ДомКлик. Скидка на ставку по ипотеке в размере 0,3% предоставляется клиентам Сбербанка, приобретающим квартиру на вторичном рынке в ипотеку. Объявление о продаже квартиры должно быть размещено на сайте ДомКлик и отмечено значком «Скидка 0,3%».

Выберите квартиру со скидкой 0,3% на ставку по ипотеке

Как покупателю получить скидку 0,3%? 

1. Выберите квартиру, отмеченную значком «Скидка 0,3%».

2. Отправьте выбранную квартиру на одобрение в банк со страницы объявления на ДомКлик. Кнопка «Отправить квартиру на одобрение» будет доступна, если покупателю одобрена ипотека Сбербанка, и он совершил звонок по объявлению.

3. После проверки и одобрения выбранной квартиры банком ставка по ипотеке снизится на 0,3%. 

Подробнее: Как найти и купить квартиру со скидкой на ДомКлик

Как продавцу получить значок «Скидка 0,3%» на свое объявление?

1. Разместите объявление на ДомКлик вручную или с помощью XML-фида с указанием кадастрового номера или номера квартиры.

2. Скидка появится через 14-30 дней, в зависимости от установленного срока ожидания.

3. Когда покупатель выберет вашу квартиру, ему необходимо отправить ее на одобрение в банк со страницы объявления на ДомКлик. Кнопка «Отправить квартиру на одобрение в банк» будет доступна, если покупателю одобрена ипотека Сбербанка, и он совершил звонок по объявлению. Если звонка клиента по объявлению не было, он увидит подсказку в карточке объявления с просьбой позвонить вам и убедиться в готовности к сделке. 

4. Мы проверим данные, заказав выписку из ЕГРН. Если номер был указан верно и банк одобрит квартиру, ставка по ипотеке для вашего покупателя снизится на 0,3%. 

Важно!

Получить скидку стало проще

Теперь срок ожидания скидки считается с момента отправки кадастрового номера или номера квартиры на проверку, а не с момента проверки данных по выписке из ЕГРН.

Даже если мы не смогли получить выписку ЕГРН по каким-либо причинам, то по истечении срока ожидания скидка все равно будет присвоена. А данные проверит менеджер ипотечного кредитования при получении пакета документов по объекту. 

Важно

Указывайте достоверные данные в объявлениях. Если будет указан некорректный номер квартиры или кадастровый номер, банк не сможет предоставить скидку на ставку по ипотеке. 

Не переживайте, данные будут скрыты от других пользователей!

Кадастровый номер можно посмотреть в свидетельстве о праве собственности. 

Если в свидетельстве указано «кадастровый (условный) номер», при этом «условный» подчеркнуто — это не кадастровый номер, а условный. Такой номер нельзя использовать для получения скидки. В таком случае укажите номер квартиры или узнайте кадастровый номер на сайте Росреестра.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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