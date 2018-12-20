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Новости
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Бумажная закладная при оформлении ипотеки Сбербанка больше не нужна

Дата публикации: 20 дек 2018
Бумажная закладная при оформлении ипотеки Сбербанка больше не нужна
Содержание

Теперь при покупке или строительстве недвижимости в ипотеку Сбербанка оформлять бумажную закладную не нужно*. Изменение позволит упростить процесс регистрации права собственности и снятия обременения. Упрощенная процедура действует для действующих и новых кредитов:

При покупке строящегося жилья

При строительстве жилого дома и загородной недвижимости

*Кроме случаев, когда кредит оформлен в рамках «Военной ипотеки».

Почему это удобно

Больше не нужно будет оформлять закладную в банке и регистрировать ее в Росреестре

После выплаты кредита для снятия обременения делать ничего не нужно. Банк сам отправит в Росреестр данные о погашении

Срок снятия обременения, в среднем, сократится с 30 до 14 дней 

Никаких бумаг, а значит рисков, что с документами что-то случится физически

Как это работает

Вместо оформления закладной менеджер Сбербанка подготовит дополнительное соглашение к кредитному договору, в котором будет прописано, что закладная не оформляется. Для этого нужно будет предоставить в банк ваш экземпляр кредитного договора. Если в договоре нет отметки об оформлении закладной, то дополнительное соглашение оформлять не нужно.

Напомним, с октября также не оформляется закладная при покупке в ипотеку готового жилья. Исключение — кредит оформлен в рамках «Военной ипотеки». 

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Юля Тихонова
Автор статьи
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