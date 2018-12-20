Бумажная закладная при оформлении ипотеки Сбербанка больше не нужна
Теперь при покупке или строительстве недвижимости в ипотеку Сбербанка оформлять бумажную закладную не нужно*. Изменение позволит упростить процесс регистрации права собственности и снятия обременения. Упрощенная процедура действует для действующих и новых кредитов:
При покупке строящегося жилья
При строительстве жилого дома и загородной недвижимости
*Кроме случаев, когда кредит оформлен в рамках «Военной ипотеки».
Почему это удобно
Больше не нужно будет оформлять закладную в банке и регистрировать ее в Росреестре
После выплаты кредита для снятия обременения делать ничего не нужно. Банк сам отправит в Росреестр данные о погашении
Срок снятия обременения, в среднем, сократится с 30 до 14 дней
Никаких бумаг, а значит рисков, что с документами что-то случится физически
Как это работает
Вместо оформления закладной менеджер Сбербанка подготовит дополнительное соглашение к кредитному договору, в котором будет прописано, что закладная не оформляется. Для этого нужно будет предоставить в банк ваш экземпляр кредитного договора. Если в договоре нет отметки об оформлении закладной, то дополнительное соглашение оформлять не нужно.
Напомним, с октября также не оформляется закладная при покупке в ипотеку готового жилья. Исключение — кредит оформлен в рамках «Военной ипотеки».