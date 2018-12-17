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Сбербанк смягчил условия покупки в ипотеку квартир с перепланировками
Дата публикации: 17 дек 2018
С 17 декабря 2018 Сбербанк смягчил условия кредитования при покупке квартир с перепланировками. Теперь купить в ипотеку можно квартиру практически с любыми изменениями, кроме критичных, к которым относятся:
Разрушение несущих стен и изменение границ квартиры
Незаконное строительство лоджий и террас, перенос батарей на балкон
Перенос из кухни газового оборудования без разрешения
Смягчение условий касается квартир в многоквартирных домах на вторичном рынке. А также клиентов как с новыми, так и с уже одобренными заявками.
Подать заявку на ипотеку »
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Финальное решение по одобрению квартир с перепланировками зависит от результатов комплексной проверки недвижимости банком.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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