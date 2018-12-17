Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
128K

Сбербанк смягчил условия покупки в ипотеку квартир с перепланировками

Дата публикации: 17 дек 2018
Сбербанк смягчил условия покупки в ипотеку квартир с перепланировками

С 17 декабря 2018 Сбербанк смягчил условия кредитования при покупке квартир с перепланировками. Теперь купить в ипотеку можно квартиру практически с любыми изменениями, кроме критичных, к которым относятся:

Разрушение несущих стен и изменение границ квартиры

Незаконное строительство лоджий и террас, перенос батарей на балкон

Перенос из кухни газового оборудования без разрешения

Смягчение условий касается квартир в многоквартирных домах на вторичном рынке. А также клиентов как с новыми, так и с уже одобренными заявками. 

Подать заявку на ипотеку »

Найти квартиру »

Финальное решение по одобрению квартир с перепланировками зависит от результатов комплексной проверки недвижимости банком.

Ещё больше хороших новостей 

Большое обновление: аренда, загородная недвижимость и новый поиск

Квартира в залоге у банка: можно ли ее купить?

Ипотека без отчёта об оценке на ДомКлик

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Актуальное
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
757
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
1K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
112
Топ-7 ЖК Москвы и области: выбор реальных покупателей
вчера 13:00
609
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал