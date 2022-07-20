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Темпы строительства частных домов в Подмосковье выросли на 50%

Дата публикации: 20 июл 2022
Темпы строительства частных домов в Подмосковье выросли на 50%

За первое полугодие 2022 года в Московской области ввели в эксплуатацию более 37 тысяч индивидуальных жилых домов (ИЖС). Как рассказала зампредседателя регионального правительства Анна Кротова, это на 15 тысяч больше, чем за первое полугодие 2021 года.

«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число домов увеличилось практически на 50%»,приводит слова Кротовой «Подмосковье сегодня».

По ее данным, общая площадь построенных домов превышает 5,9 миллиона квадратных метров. Больше всего частных домов возвели в Раменском округе (3616), Истре (2788), Домодедово (1854), Дмитрове (1675) и Солнечногорске (1525).

В секторе ИЖС доминируют двухэтажные здания, рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова. По ее словам, за первые шесть месяцев года в Подмосковье ввели в эксплуатацию около 25 тысяч таких домов. Далее по популярности идут одноэтажные строения (8,5 тысячи). На третьем месте — трехэтажные дома (3,5 тысячи).

Чем власти объясняют такие темпы

«Стимул к строительству в частном секторе дала пандемия, но статистика ввода индивидуальных жилых домов в Московской области до сих пор демонстрирует рост показателей», — рассказала Адигамова.

Рост сегмента ИЖС связан в том числе с усилением господдержки, добавила Кротова. Речь идет, в частности, о льготном кредитовании, ипотеке на строительство частных домов, президентской программе по соцгазификации, а также действующей «дачной амнистии».

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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