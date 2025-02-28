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Большинство россиян считают свои города комфортными — опрос
Дата публикации: 28 фев 2025
Почти три четверти (71%) опрошенных россиян оценивают условия жизни в своем городе как комфортные. Об этом свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ.
Опрос показал, что в Москве и Санкт-Петербурге таких 84%, а в целом в городах-миллионниках — 73%. Среди жителей городов с населением 500-999 тыс. человек комфортным свой населенный пункт назвали 68% респондентов; с населением 100-500 тыс. — 75%, до 100 тыс. — 69%. А условия жизни в том или ином селе устраивают 64% опрошенных.
Некомфортным свой город считают 26% участников исследования, отдельно Москву и Санкт-Петербург — лишь 14%.
ВЦИОМ проводил опрос в феврале 2025 года, в нем участвовали 1,6 тыс. россиян от 18 лет.
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Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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