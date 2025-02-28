Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
163

Большинство россиян считают свои города комфортными — опрос

Дата публикации: 28 фев 2025
Большинство россиян считают свои города комфортными — опрос

Почти три четверти (71%) опрошенных россиян оценивают условия жизни в своем городе как комфортные. Об этом свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ.

Опрос показал, что в Москве и Санкт-Петербурге таких 84%, а в целом в городах-миллионниках — 73%. Среди жителей городов с населением 500-999 тыс. человек комфортным свой населенный пункт назвали 68% респондентов; с населением 100-500 тыс. — 75%, до 100 тыс. — 69%. А условия жизни в том или ином селе устраивают 64% опрошенных.

Некомфортным свой город считают 26% участников исследования, отдельно Москву и Санкт-Петербург — лишь 14%.

ВЦИОМ проводил опрос в феврале 2025 года, в нем участвовали 1,6 тыс. россиян от 18 лет.

Материалы по теме:

10 лучших городов для жизни в России

Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
Нравится ли вам город, в котором вы живете?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.

Актуальное

Гаражную амнистию могут продлить
сегодня 14:56
6
Россиянам повысят социальные пенсии на 14,75%
сегодня 11:04
396
В Минстрое рекомендовали регионам не строить маленькие квартиры
сегодня 09:56
281
Аналитики выяснили, как мужчины и женщины выбирают жилье
вчера 10:00
368
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал
  • Главная
  • Новости