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Новости
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Свыше 51 тыс. пострадавших дольщиков в России получили компенсации

Дата публикации: 06 фев 2024
Свыше 51 тыс. пострадавших дольщиков в России получили компенсации

Более 51 тыс. дольщиков, купивших квартиры в проблемных домах, получили 146 млрд руб. компенсаций с 2019 года по решению набсовета Фонда развития территорий. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Начиная с 2019 года набсовет ФРТ принял решения о выплатах в отношении 1 076 проблемных домов. В соответствии с этими решениями денежные средства получат более 56,5 тыс. человек. К настоящему моменту компенсации перечислены 51,2 тыс. дольщиков на сумму 146 млрд рублей», — приводит пресс-служба слова гендиректора ФРТ Ильшата Шагиахметова.

Большинство дольщиков из Московской (10,8 тыс.), Саратовской (4,8 тыс.) и Ленинградской (4,3 тыс.) областей, а также из Башкортостана (4,1) и Краснодарского края (3,7 тыс.)

В числе регионов, жителям которых полностью выплатили компенсации, Алтайский и Забайкальский края, Астраханская, Белгородская, Владимирская области и другие.

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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