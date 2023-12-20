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Новости
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Число потенциально проблемных ЖК в России уменьшилось в два раза

Дата публикации: 20 дек 2023
Число потенциально проблемных ЖК в России уменьшилось в два раза

Статус потенциально проблемных сняли с 299 строек в России в 2023 году. Об этом сообщает Фонд развития территорий.

«Из перечня потенциально проблемных объектов в текущем году исключили 299 строек, а включили 53», — говорится в сообщении.

Как уточняется, 190 комплексов сдали, в 93 устранили «негативные факторы» и минимизировали риски нарушения прав дольщиков. При этом 16 из них включили в Единый реестр проблемных объектов.

«За неполные 12 месяцев текущего года перечень потенциально проблемных объектов уменьшился вдвое. Сегодня число таких строек составляет не более 2,4% от всего объема долевого строительства в стране», — подчеркнул гендиректор ФРТ Ильшат Шагиахметов.

По состоянию на середину декабря в перечне потенциально проблемных числились 242 стройки в 40 регионах.

Ранее сообщалось, что из реестра проблемных объектов за 11 месяцев 2023 года исключили 514 недостроенных домов по всей России.

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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