Число потенциально проблемных ЖК в России уменьшилось в два раза
Статус потенциально проблемных сняли с 299 строек в России в 2023 году. Об этом сообщает Фонд развития территорий.
«Из перечня потенциально проблемных объектов в текущем году исключили 299 строек, а включили 53», — говорится в сообщении.
Как уточняется, 190 комплексов сдали, в 93 устранили «негативные факторы» и минимизировали риски нарушения прав дольщиков. При этом 16 из них включили в Единый реестр проблемных объектов.
«За неполные 12 месяцев текущего года перечень потенциально проблемных объектов уменьшился вдвое. Сегодня число таких строек составляет не более 2,4% от всего объема долевого строительства в стране», — подчеркнул гендиректор ФРТ Ильшат Шагиахметов.
По состоянию на середину декабря в перечне потенциально проблемных числились 242 стройки в 40 регионах.
Ранее сообщалось, что из реестра проблемных объектов за 11 месяцев 2023 года исключили 514 недостроенных домов по всей России.