Почти 44 тыс. дольщиков получили помощь от властей в 2023 году
В этом году российские власти восстановили права свыше 43,5 тыс. дольщиков. Об этом сообщил вице-премьер, председатель набсовета Фонда развития территорий Марат Хуснуллин.
«В текущем году уже восстановлены права более 43,5 тыс. человек, а общее количество дольщиков, получивших помощь с 2019 года, превысило 206 тыс. человек», – приводятся на сайте правительства слова Хуснуллина.
Как сообщается, набсовет выплатит компенсации 2 тыс. дольщиков проблемных домов в девяти регионах. Ранее аналогичное решение приняли по 1,6 тыс. человек.
Для того чтобы восстановить права граждан, регион направляет информацию о проблемном доме в Фонд. Затем объект готовят к рассмотрению наблюдательным советом. Этот этап включает в себя банкротство застройщика, конкурсное производство, сбор требований участников строительства и оценку стоимости комплекса. Далее набсовет принимает решение о завершении стройки или выплате компенсаций дольщикам.