Свыше 413 тысяч россиян переселили из аварийного жилья с 2019 года
Более 413 тыс. жителей России переселили из почти 7 млн квадратных метров аварийного жилья с момента старта программы в 2019 году, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.
«В целом реализация федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» идет опережающими темпами — переселено более 413 тыс. человек из почти 7 млн кв. метров аварийного жилья . Плановые показатели в целом по стране перевыполнены на 22%», — приводятся его слова на сайте ведомства.
Первый этап федеральной программы завершили семь регионов: Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская республики, Магаданская, Саратовская, Сахалинская области, города Санкт-Петербург и Севастополь. В них уже приступили ко второму этапу — расселению аварийного жилья, признанного с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года.
Регионам, где реализация первого этапа завершается в 2023 году, возместят понесенные расходы вцелях «бесшовного» перехода к новой программе.