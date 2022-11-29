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Новости
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Свыше 413 тысяч россиян переселили из аварийного жилья с 2019 года

Дата публикации: 29 нояб 2022
Свыше 413 тысяч россиян переселили из аварийного жилья с 2019 года

Более 413 тыс. жителей России переселили из почти 7 млн квадратных метров аварийного жилья с момента старта программы в 2019 году, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

«В целом реализация федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» идет опережающими темпами — переселено более 413 тыс. человек из почти 7 млн кв. метров аварийного жилья . Плановые показатели в целом по стране перевыполнены на 22%», — приводятся его слова на сайте ведомства.

Первый этап федеральной программы завершили семь регионов: Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская республики, Магаданская, Саратовская, Сахалинская области, города Санкт-Петербург и Севастополь. В них уже приступили ко второму этапу — расселению аварийного жилья, признанного с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года.

Регионам, где реализация первого этапа завершается в 2023 году, возместят понесенные расходы вцелях «бесшовного» перехода к новой программе

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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