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Почти 20 млрд рублей выделят на сельскую ипотеку в России в 2023 году

Дата публикации: 24 нояб 2022
Почти 20 млрд рублей выделят на сельскую ипотеку в России в 2023 году
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Министерство сельского хозяйства России выделит более 19,6 млрд рублей субсидий на обеспечение программы льготной сельской ипотеки в 2023 году.

«Это позволит улучшить жилищные условия более 9,5 тыс. семей и сохранить пониженную процентную ставку по ранее выданным кредитам», — сообщили в пресс-службе министерства.

Результаты программы

Сельская ипотека, которая предусматривает ставку от 0,1% до 3% годовых и срок кредитования до 25 лет, — один из самых востребованных инструментов госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». С начала ее реализации в 2020 году банки выдали более 106,6 тыс. льготных кредитов на общую сумму 212 млрд рублей, а жители сельских территорий и агломераций приобрели и построили свыше 5,8 млн кв. м жилья, отметили в ведомстве.

Регионы-лидеры

С начала 2022 года предоставлено более 9,6 тыс. кредитов на сумму 24,9 млрд рублей. В лидерах среди регионов по реализации программы — Башкортостан, Удмуртия, Татарстан, а также Оренбургская и Нижегородская области, добавили в министерстве.

Планы по развитию программы

Льготная сельская ипотека под 0,1% станет доступна жителям приграничных регионов. Это заложено в Стратегию пространственного развития РФ на период до 2025 года, пишет«Российская газета». Изменения в правила выдачи сельской ипотеки внесут до конца января 2023 года.

Льготные кредиты по ставке не более 0,1% будут предоставляться на строительство или приобретение жилья на территориях приграничных муниципальных образований, это отдельные районы Дагестана, Карачаево-Черкесии, Карелии, Северной Осетии, Алтайского края, Астраханской, Волгоградской, Калининградской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Смоленской, Челябинской областей.

Кроме того, эти районы будут в приоритетном порядке получать субсидии из федерального бюджета на развитие жилищного строительства и автодорог, а также обустройство городских парков.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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