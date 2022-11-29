Минстрой возобновит работу над системой аренды жилья, чтобы вывести рынок из тени
Министерство строительства России в 2023 году возобновит работу над созданием государственной информационной системы, в которой будут регистрировать договоры аренды. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Никиту Стасишина.
Платформа разрабатывается для того, чтобы обелить рынок.
«Законопроект, который бы обелял рынок аренды, действительно был в этом году не в приоритете. Но мы его не оставляем — вернемся к нему в 2023 году, продолжим обсуждать его внутри правительства и с экспертами», — сообщил Стасишин газете.
Он также отметил, что в стране планируется нарастить строительство арендных домов. «Нужно создать такой фонд — коммерческого и некоммерческого использования. Нужно, чтобы аренда по-настоящему стала инструментом улучшения жилищных условий для наших граждан», — сказал он.
Отвечая на вопрос о рынке риелторов, замминистра отметил, что с развитием цифровых платформ, на которых легко оформить продажи и покупки, «риелторы сами будут стремиться выполнять свою работу максимально качественно», чтобы выдержать конкуренцию.
О системе
Законопроект о создании государственной информационной системы учета договоров аренды для регистрации арендного жилья, апартаментов и даже машиномест был разработан министерством в конце 2021 года.
Предполагается, что владельцы и их арендаторы должны будут размещать информацию о сроках и размере платы в системе в течение 30 дней со дня заключения договора аренды или внесения в него изменений.