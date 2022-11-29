Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
956

Минстрой возобновит работу над системой аренды жилья, чтобы вывести рынок из тени

Дата публикации: 29 нояб 2022
Минстрой возобновит работу над системой аренды жилья, чтобы вывести рынок из тени

Министерство строительства России в 2023 году возобновит работу над созданием государственной информационной системы, в которой будут регистрировать договоры аренды. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Никиту Стасишина.

Платформа разрабатывается для того, чтобы обелить рынок.

«Законопроект, который бы обелял рынок аренды, действительно был в этом году не в приоритете. Но мы его не оставляем — вернемся к нему в 2023 году, продолжим обсуждать его внутри правительства и с экспертами», — сообщил Стасишин газете.

Он также отметил, что в стране планируется нарастить строительство арендных домов. «Нужно создать такой фонд — коммерческого и некоммерческого использования. Нужно, чтобы аренда по-настоящему стала инструментом улучшения жилищных условий для наших граждан», — сказал он.

Отвечая на вопрос о рынке риелторов, замминистра отметил, что с развитием цифровых платформ, на которых легко оформить продажи и покупки, «риелторы сами будут стремиться выполнять свою работу максимально качественно», чтобы выдержать конкуренцию.

О системе

Законопроект о создании государственной информационной системы учета договоров аренды для регистрации арендного жилья, апартаментов и даже машиномест был разработан министерством в конце 2021 года.

Предполагается, что владельцы и их арендаторы должны будут размещать информацию о сроках и размере платы в системе в течение 30 дней со дня заключения договора аренды или внесения в него изменений.

Разместить объявление об аренде на Домклик

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Что делать, если жильцы не платят за квартиру
57K
Что делать, если жильцы наносят ущерб квартире
13K
Сдаем квартиру: как выбрать арендатора
51K
Что делать, если собственник повышает плату за аренду квартиры
56K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
12
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
812
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
115
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал