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Свыше 187 тысяч человек в России переехали из аварийных домов в новое жилье в 2022 году

Дата публикации: 31 янв 2023
Свыше 187 тысяч человек в России переехали из аварийных домов в новое жилье в 2022 году

В России в 2022 году расселили более 3 млн кв. м жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Это позволило улучшить жилищные условия 187,8 тыс. человек, рассказал вице-премьер страны Марат Хуснуллин. Всего же с момента реализации программы — с 2019 года — жилищные условия улучшили свыше 464 тыс. человек.

«С начала реализации программных мероприятий по 1 января 2023 года жилищные условия в стране благодаря нацпроекту улучшили 464,51 тысячи человек, расселено 7,82 млн кв. м непригодного для проживания жилищного фонда. В том числе 2,02 млн кв. м — за счёт собственных средств субъектов Российской Федерации. При этом только в декабре прошлого года 40,04 тысячи граждан переехали в новое жильё из аварийного площадью порядка 635 тыс. кв. м», — рассказал Хуснуллин.

В рамках новой программы переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года, новое жилье получили 5 тыс. граждан.

Самый большой объём аварийного жилья расселили в Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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