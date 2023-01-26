Свыше 150 млн рублей выделят в Хабаровском крае на выплаты молодым семьям для покупки жилья
Власти Хабаровского края направят более 150 млн рублей на выплаты молодым семьям для строительства или приобретения жилья в Хабаровске или в Комсомольске-на-Амуре в 2023 году. Прием документов откроется с 1 февраля, сообщили в Минстрое региона.
Участвовать в программе могут семьи, где супругам до 35 лет, а сама семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. В этом году претендовать на получение поддержки также могут молодые семьи из Комсомольска-на-Амуре. В прошлом году у них такой возможности не было.
Жители могут приобрести у застройщика как уже готовую квартиру, так и квартиру в строящемся доме, или построить жилье. Но недвижимость должна находиться в том же муниципальном образовании, где семья проживает постоянно. Выбрать застройщика и дом граждане могут самостоятельно.
Для краевой программы установлена стоимость квадратного метра — в этом году она составила 111,3 тыс. руб.
Граждане могут воспользоваться программами льготной ипотеки, например, дальневосточной или семейной.