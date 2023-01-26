Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
740

Свыше 150 млн рублей выделят в Хабаровском крае на выплаты молодым семьям для покупки жилья

Дата публикации: 26 янв 2023
Свыше 150 млн рублей выделят в Хабаровском крае на выплаты молодым семьям для покупки жилья

Власти Хабаровского края направят более 150 млн рублей на выплаты молодым семьям для строительства или приобретения жилья в Хабаровске или в Комсомольске-на-Амуре в 2023 году. Прием документов откроется с 1 февраля, сообщили в Минстрое региона.

Участвовать в программе могут семьи, где супругам до 35 лет, а сама семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. В этом году претендовать на получение поддержки также могут молодые семьи из Комсомольска-на-Амуре. В прошлом году у них такой возможности не было.

Жители могут приобрести у застройщика как уже готовую квартиру, так и квартиру в строящемся доме, или построить жилье. Но недвижимость должна находиться в том же муниципальном образовании, где семья проживает постоянно. Выбрать застройщика и дом граждане могут самостоятельно.

Для краевой программы установлена стоимость квадратного метра — в этом году она составила 111,3 тыс. руб.

Граждане могут воспользоваться программами льготной ипотеки, например, дальневосточной или семейной.

Читайте также: Как семье выбрать недвижимость и не совершить ошибку: мнение эксперта

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Около 1 тысячи многодетных семей в Приморье получат 1 миллион рублей на погашение ипотеки в 2023 году
1K
Что лучше: новостройка или вторичка
144K
Ипотека в декретном отпуске: ответы на популярные вопросы
35K
Как платить по ипотеке: ответы на популярные вопросы
1M
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
18
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
819
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
118
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал