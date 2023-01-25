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Новости
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Около 1 тысячи многодетных семей в Приморье получат 1 миллион рублей на погашение ипотеки в 2023 году

Дата публикации: 25 янв 2023
Около 1 тысячи многодетных семей в Приморье получат 1 миллион рублей на погашение ипотеки в 2023 году
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Около 1 тыс. многодетных семей Приморья получат 1 млн руб. вместо прежних 450 тыс. рублей на погашение ипотеки в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в 2023 году, сообщили в ДОМ.РФ.

«Как оператор программы выплат многодетным семьям мы видим ее востребованность: с сентября 2019 года компенсации получили уже более 460 тыс. человек, около 20 тыс. из них полностью погасили ипотеку. Для Приморья, а впоследствии и для всего Дальнего Востока увеличение суммы выплат будет иметь большой эффект», — рассказал гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко, уточнив, что только в 2023 году повышенную компенсацию получат до 1 тыс. семей.

Повышение субсидии

Ранее правительство России увеличило размер выплат на погашение ипотеки для проживающих в Приморском крае многодетных семей, в которых родился третий или последующий ребенок после 1 января 2023 года.

Ранее сумма единовременной выплаты составляла до 450 тыс. рублей, теперь до 1 млн рублей. Доплата в размере 550 тыс. будет осуществляться из регионального бюджета — на это выделят 457,6 млн рублей.

Приморье рассматривается как пилотный регион. В дальнейшем мера поддержки может охватить весь Дальний Восток. В остальных субъектах России размер выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки пока остается прежним — 450 тыс. рублей.

Как получить 450 000 рублей на погашение ипотеки многодетным семьям

Ипотека для жителей Дальнего востока

Для жителей Дальневосточного федерального округа действует программа Дальневосточная ипотека со ставкой под 2% годовых на весь срок кредитования. Ставки на дальневосточную ипотеку в Сбербанке начинаются от 1,5% годовых.

В 2022 году программа вошла в тройку самых востребованных льготных ипотечных программ Сбера: банк выдал 19 тыс. кредитов на 85 млрд рублей. По информации вице-премьера, полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, в регионе по этой программе приобретается каждая вторая квартира в новостройке.

Получить Дальневосточную ипотеку могут:

  • Участники программы «Дальневосточный гектар»
  • Семья с детьми или без, в которой муж и жена не достигли 36-летнего возраста
  • Семья с одним родителем, которому ещё не исполнилось 36 лет и одним или несколькими детьми до 19 лет
  • Работники государственных или муниципальных медицинских и образовательных организаций вне зависимости от возраста и семейного положения с общим стажем в должности не менее 5 лет

Взять ипотеку можно и под строительство жилья. Основное условие — оформить прописку в приобретенной недвижимости, при этом обязательного требования о проживании на территории региона нет. Получить такую ипотеку можно один раз в жизни. В залог можно оставить недвижимость в любом регионе страны. Рефинансирование не предусмотрено.

Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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