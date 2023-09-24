Супругам хотят дать возможность запрещать сделки без своего участия
Депутаты подготовили и внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о праве каждого из супругов запрещать сделки с общей недвижимостью без своего участия. Соответствующий документ размещен в думской базе данных.
Парламентарии от фракции «Новые люди» предлагают дополнить закон «О государственной регистрации недвижимости» нормой о праве запретить операции с общим имуществом без личного участия супруга. То есть муж или жена сможет подать заявление о невозможности госрегистрации перехода, прекращения или ограничения права, а также обременения объекта недвижимости в ЕГРН.
Проект закона предполагает, что на основании подобного обращения в Едином государственном реестре недвижимости в течение 5 дней появится запись о невозможности регистрации. Такая запись, согласно законопроекту, будет основанием для возврата рассмотрения заявки. Также указано, что супруг может обратиться с формой электронного документа без подписания усиленной квалифицированной электронной подписью.
«Законопроект должен решить проблему, когда один из супругов продает недвижимость без согласия второй половины. Такие сделки сейчас можно заключать без письменного согласия мужа или жены. При этом супруг имеет право оспорить сделку через суд. Но для этого придется долго доказывать, что устного согласия на продажу никто не давал, это и времени много занимает, и сил", — отметили в партии.