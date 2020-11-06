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Сумма маткапитала вырастет в 2021 году

Дата публикации: 06 нояб 2020
Сумма маткапитала вырастет в 2021 году

Сумма выплат маткапитала в 2021 году вырастет, индексации продолжатся и в будущем. Об этом рассказала замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина. 

Сейчас семьи, у которых появился первый ребенок с 1 января 2020 года, имеют право на материнский капитал в размере 466 617 рублей. За второго ребенка родители могут получить 616 617 рублей.

Со следующего года доплата за второго ребенка увеличится до 156 000 рублей, в 2022 году — до 162 240 рублей, в 2023 году — до 168 750 рублей. 

В целом в 2021 году размер маткапитала составит 485 282 рублей на первого ребенка и 641 282 рублей — на второго. В 2022 году — 504 693 рубля и 666 933 рубля соответственно. В 2023 году на первенца будут выплачивать 524 881 рубль, а на второго ребенка — 693 610 рублей.

Напомним, что использовать материнский капитал можно для покупки жилья, в том числе — в ипотеку. Подробности читайте в статье «Материнский капитал на покупку недвижимости в 2020 году».

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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