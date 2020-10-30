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Скидки до 20% на квартиры в «Зеленый день» от СберБанка

Дата публикации: 30 окт 2020
Скидки до 20% на квартиры в «Зеленый день» от СберБанка

«Зеленый день» — самый выгодный день в году 💚 11 и 12 ноября 2020 года!

Мы хотим, чтобы день рождения СберБанка стал настоящим праздником для самых главных людей — наших клиентов и партнеров. «Зеленый день» от СберБанка превратился в добрую традицию — каждый год к участию присоединяется все больше партнеров, предлагая новые скидки, с которыми клиенты могут выбрать самые выгодные предложения.

В этом году ДомКлик вновь предложит уникальные скидки до 20% на квартиры от застройщиков в более чем 600 жилых комплексов России, участвующих в акции. 

Квартиры со скидками можно будет забронировать прямо на ДомКлиК! Скидки и возможность бронирования квартиры будут доступны клиентам с одобренной ипотекой СберБанка только 11 и 12 ноября 2020 года на странице акции «Зеленый день» и на главной странице ДомКлик. Скидки действительны только для новых клиентов застройщика.

Ищите баннер акции и выбирайте квартиру своей мечты с максимальной скидкой! 

Как забронировать квартиру по акции «Зеленый день»

❗️ Специальные предложения в рамках «Зеленого дня» будут доступны только при онлайн-бронировании квартир через телефонию или чат с застройщиком на ДомКлик.

❗️ Чтобы забронировать выбранную квартиру со скидкой, зарегистрируйтесь/авторизуйтесь в ДомКлик, используя номер мобильного телефона или СберБанк ID.

❗️ Выберите новостройку, отмеченную специальным значком с указанием размера скидки в разделе «Найти жилье/Квартиры в новостройках» на DomClick.ru.

❗️ В карточке объекта нажмите на кнопку «Получить консультацию» и ожидайте звонка от застройщика.

❗️ Сообщите застройщику о своем намерении забронировать квартиру со скидкой в рамках акции «Зелёный день».

Подать онлайн-заявку на ипотеку СберБанка за 5 минут и получить решение за 1 день можно на ДомКлик

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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