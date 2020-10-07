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Оформить ипотеку с господдержкой в СберБанке можно по ставке от 0,1% годовых

Дата публикации: 07 окт 2020
Оформить ипотеку с господдержкой в СберБанке можно по ставке от 0,1% годовых

❗️Размеры ставок по ипотечным программам актуальны на дату публикации материала. Информацию по действующим ипотечным ставкам вы найдете в статье «Господдержка 2020: как купить квартиру в новостройке по льготной ставке в СберБанке» и в статье «Как оформить ипотеку для семей с детьми по льготной ставке»

Специальные сниженные ставки действуют в рамках программы субсидирования с застройщиками на DomClick.ru на покупку квартир в новостройках.

Льготная ставка по программе господдержки для семей с детьми:

  • 0,1% годовых в первый год кредита (на оставшийся срок — 4,7% годовых)
  • 1% годовых в первые 2 года кредитования (на оставшийся срок — 4,7% годовых)
  • 2,5% годовых на весь срок кредита

Ставка по программе «Господдержка 2020»:

  • 0,1% годовых в первый год кредита (на оставшийся срок — 6,1% годовых)
  • 2,4% годовых в первые 2 года кредитования (на оставшийся срок — 6,1% годовых)
  • 3,9% годовых на весь срок кредита

Ставка на покупку квартиры в новостройке:

  • 0,9% годовых в первый год кредита (на оставшийся срок — 7,6% годовых)
  • 3,9% годовых в первые 2 года кредитования (на оставшийся срок — 7,6% годовых)
  • 5,4% годовых на весь срок кредита

Минимальные процентные ставки по ипотеке указаны для зарплатных клиентов СберБанка при использовании сервиса «Электронная регистрация» и с учетом скидки от застройщика в рамках программы субсидирования при сроке кредитования до 7 лет.

«На сегодняшний день 90% кредитов СберБанка на покупку квартир в новостройках выдается по программе ипотеки с господдержкой. Мы стремимся сделать покупку жилья ещё более доступной для россиян. Снижение ставки до 0,1% годовых в первый год кредитования позволит нашим клиентам сэкономить на платежах по ипотеке на этапе строительства жилья и ожидания переезда в собственную новую квартиру» — Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик».

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Юля Тихонова
Автор статьи
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