Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
322

Строить российские курорты будут спецзастройщики

Дата публикации: 06 июл 2022
Строить российские курорты будут спецзастройщики

В России не хватает курортной инфраструктуры. Поэтому в стране могут появиться застройщики, специализирующиеся именно на таких объектах.

По данным экспертов, в России не хватает около 2 миллионов квадратных метров курортной недвижимости. Это различные отели, а также конгресс-центры, объекты для активного и спокойного отдыха. Как считают аналитики CORE.XP, на устранение дефицита на самых популярных направлениях потребуется 10-15 лет

В список таких девелоперов войдут крупные компании, уже имеющие опыт развития гостиничной инфраструктуры. Пока среди претендентов уже рассматриваются ГК «Самолет», «РКС Девелопмент», ГК «Алеан».

Отельный бизнес просит помощи для развития

Дефицит не связан с уходом зарубежных отельных брендов с рынка, таких как Hyatt, Marriott, Accor (бренды Novotel, Ibis) или IHG (бренды LXR Hotels & Resorts, Hilton). Как сообщал ранее вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков, около 99% объектов находятся в собственности российских компаний или бенефициаров. Закрытию подлежат не более 3-4% гостиниц иностранных брендов.

Однако отельеры не спешат развивать инфраструктуру. Дело в том, что сейчас допуслуги гостиниц, такие как спа-комплексы, рестораны или аренда конференц-залов, облагаются налогом на выручку в 20%. Гостиничный бизнес просит правительство освободить их от налогов, чтобы полностью восстановиться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса 2020 года и нынешней сложной макроэкономической ситуацией.

Власти вряд ли одобрят эту инициативу, считают эксперты, поскольку правительство уже освободило отельеров от НДС на выручку, получаемую от заселения туристов.

Арендовать недвижимость посуточно на Домклик

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Переехать на море: сколько стоят квартиры и дома на юге России
7K
Предложение арендного жилья в Сочи и Краснодаре увеличилось в полтора раза с начала года
614
Уезжаю в отпуск. Как позаботиться о квартире
39K
Что нужно сделать в квартире перед поездкой на праздники: 3 простых правила
17K
Актуальное
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
786
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
1K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
114
Топ-7 ЖК Москвы и области: выбор реальных покупателей
вчера 13:00
619
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал