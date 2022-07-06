Строить российские курорты будут спецзастройщики
В России не хватает курортной инфраструктуры. Поэтому в стране могут появиться застройщики, специализирующиеся именно на таких объектах.
По данным экспертов, в России не хватает около 2 миллионов квадратных метров курортной недвижимости. Это различные отели, а также конгресс-центры, объекты для активного и спокойного отдыха. Как считают аналитики CORE.XP, на устранение дефицита на самых популярных направлениях потребуется 10-15 лет
В список таких девелоперов войдут крупные компании, уже имеющие опыт развития гостиничной инфраструктуры. Пока среди претендентов уже рассматриваются ГК «Самолет», «РКС Девелопмент», ГК «Алеан».
Отельный бизнес просит помощи для развития
Дефицит не связан с уходом зарубежных отельных брендов с рынка, таких как Hyatt, Marriott, Accor (бренды Novotel, Ibis) или IHG (бренды LXR Hotels & Resorts, Hilton). Как сообщал ранее вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков, около 99% объектов находятся в собственности российских компаний или бенефициаров. Закрытию подлежат не более 3-4% гостиниц иностранных брендов.
Однако отельеры не спешат развивать инфраструктуру. Дело в том, что сейчас допуслуги гостиниц, такие как спа-комплексы, рестораны или аренда конференц-залов, облагаются налогом на выручку в 20%. Гостиничный бизнес просит правительство освободить их от налогов, чтобы полностью восстановиться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса 2020 года и нынешней сложной макроэкономической ситуацией.
Власти вряд ли одобрят эту инициативу, считают эксперты, поскольку правительство уже освободило отельеров от НДС на выручку, получаемую от заселения туристов.