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Недвижимость
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Предложение арендного жилья в Сочи и Краснодаре увеличилось в полтора раза с начала года

Дата публикации: 10 июн 2022
Предложение арендного жилья в Сочи и Краснодаре увеличилось в полтора раза с начала года

Домклик зафиксировал рост предложения жилья в долгосрочную аренду в курортных городах России в полтора раза с начала 2022 года. Рост характерен для первого квартала: после обычного зимнего затишья к марту наступает активация рынка и предложение пополняется новыми объектами. Как правило, сезонный прирост не превышает 20-30%. Но в этом году динамика была гораздо более выраженной.

Это объясняется тем, что после резкого подъёма ключевой ставки ЦБ в марте 2022 года некоторая часть сделок со вторичным жильём была приостановлена до стабилизации в экономике, и многие квартиры вышли на рынок аренды. Сейчас предложение возвращается к нормальным для рынка показателям: рост в пределах 15% за май 2022 года.

Растёт и спрос, с начала года — на 10-15%. Это объясняется как сезонностью, так и возвратом некоторых потенциальных покупателей жилья в статус арендаторов из-за временной недоступности ипотеки.

Что касается средних ставок долгосрочной аренды в регионе в 2022 году, то они  увеличились примерно на 25-30%. Сейчас среднюю «однушку» в Краснодарском крае предлагают снять за 25-26 тыс. рублей в месяц, двухкомнатную квартиру — за 35-37 тыс. рублей в месяц.

В каких регионах самые дружелюбные арендодатели — исследование Домклик №1

Мария РомчановаРуководитель аналитического центра Домклик«Сегодня цены в регионе сопоставимы с московским уровнем, и это объясняется в первую очередь особенностями структуры предложения. Значительная часть и спроса, и предложения в Краснодарском крае сосредоточена в двух городах — Краснодаре и Сочи. Ставки в этих городах традиционно довольно высокие на уровне всего региона».

Сегодня среднюю «однушку» в Краснодаре сдают в аренду за 20-22 тыс. рублей в месяц, «двушку» — за 30-33 тыс. рублей в месяц. Самая доступная квартира в городе сдается за 7 тыс. рублей в месяц. Это 20-метровая студия в новом доме, без ремонта и мебели.

Однокомнатную квартиру в Сочи предлагают снять в среднем за 45 тыс. рублей, двухкомнатную — за 45 тыс. рублей в месяц. Ценовой минимум в базе Домклик — 20 тыс. рублей в месяц. В рамках этого бюджета можно арендовать 24-метровую студию на первом этаже двухэтажного дома.

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Аренда недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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