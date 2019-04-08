На что обратить внимание при выборе квартиры
Часто на этапе выбора квартиры сложно оценить ее планировку с точки зрения удобства, эргономичности и перспективы в меняющихся жизненных обстоятельствах.
Партнерский материалПо статистике, более 80% покупателей недвижимости делают перепланировку. Парадокс — мы совершаем дорогую покупку, а потом размышляем, как переделать приобретение. Но есть вещи, которые невозможно изменить. Именно поэтому при разработке планировок всех наших квартир мы тщательно продумываем каждый квадратный метр и анализируем потребности потенциальных покупателей. И необходимость в перепланировке возникает у наших клиентов крайне редко.Как «читать» планировки на этапе выбора жилья? На что обращать внимание? Что можно исправить, а что нет, и лучше искать более подходящий вариант? Разберемся по порядку. Михаил Шмыков, коммерческий директор компании «УралДомСтрой»
Заходим в квартиру
Песок и грязь мы приносим на обуви. Чтобы они не разносились по дому, прихожая должна быть «крайней» точкой. Мимо входной двери не должны проходить маршруты через всю квартиру.
Доказано: человек испытывает стресс, если после трудового дня дома вместо отдыха его ждет уборка.
Гостиная
В гостиной семья проводит больше всего времени. Здесь вы принимаете гостей, отмечаете праздники, общаетесь с родными. Это помещение должно быть просторным! Хорошее место для гостиной — рядом с кухней.
Комната для всей семьи не должна располагаться в дальнем конце квартиры, а путь к ней не должен проходить мимо спален. Интересный вариант – кухня-гостиная. Почему? Все просто! Когда в квартире много гостей, на отдельной кухне разместиться сложно, и хозяева вынуждены переносить стол из кухни в комнату или иметь в гостиной отдельный стол. А хозяйке приходится часто оставлять гостей и выходить на кухню: проверить горячее, заменить посуду.
В семье появляются дети
Первые 3 года жизни ребенок тесно связан с матерью и должен находиться у нее на виду. Но у молодой мамы много забот, и ей сложно постоянно быть с ребенком в детской. Гораздо удобнее разложить на полу в кухне-гостиной развивающие игрушки, присматривать за игрой малыша и одновременно готовить ужин или гладить белье.
Вечером семье хочется побыть вместе, общаться, смотреть фильм и при этом иметь возможность одновременно готовить или мыть посуду. Кухня-гостиная в этом случае — отличный вариант.
Спальни
Для спален часто выделяется большая площадь. Но если задуматься, сюда мы приходим только спать. Здесь требуется разместить не так много мебели: кровать, шкаф, прикроватные тумбы или туалетный столик. В детской же необходимо поставить кровать, письменный стол, шкаф для одежды и игрушек и оставить пространство для игр. А значит, детская должна быть побольше.
Санузлы
Раздельные или объединенные — выбор хозяев квартир. Именно здесь подходящее место для стиральной машины. Что же мы имеем в реальности? Стиральная машина переезжает на кухню, занимая место шкафов для посуды, а посуда отправляется в гостиную. Об эргономике речи уже не идет.
Вентиляционные каналы и колонны
На этот момент обращают внимание немногие. Однако важно знать, что они создают лишние углы и выступы на стенах, что может влиять на количество отделочных материалов, а значит на стоимость ремонта. Образовавшиеся выступы и ниши могут мешать расстановке мебели. Можно избавиться от лишних ниш, «зашив» их, но так вы сократите площадь, за которую заплатили при покупке.
Как грамотно выбрать планировку для комфортной жизни?
Для начала ответьте на вопросы и расставьте приоритеты:
Сколько вы планируете прожить в этой квартире?
Планируете ли вы детей или они у вас уже есть? Сколько детей и какого они возраста? Их расписание и режимы сна и бодрствования? Где они будут спать, играть, учить уроки?
Где каждый член семьи будет спать, читать книжку, возможно — работать?
Где и что вы будете хранить? Шубы и обувь в коробках, лыжи, пылесос, велосипед, банки с вареньем и т.д.
Где вы будете встречать гостей, сколько человек к вам обычно приходят, всем ли хватит места? Не придется ли каждый раз при приеме гостей делать в квартире маленькую (или большую) перестановку. Как комфортно сочетать приготовление пищи и общение с гостями?
Как в квартире спроектирована прихожая? Где будет храниться уличная обувь и одежда, не будет ли грязь разноситься по всей квартире?
Куда вы поставите стиральную машинку, корзину для белья. Хватит ли им места в ванной? Нужен ли водонагреватель, куда вы сможете его разместить.
Невозможно просчитать все и удовлетворить все потребности разом. Но для каждого человека те или иные факторы будут иметь решающее значение.
Подойдите к выбору рационально, взвесив все за и против конкретной планировки. Ведь гораздо приятнее жить в квартире своей мечты. Сделать ее такой — в наших силах.