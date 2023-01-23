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Сочи, Санкт-Петербург и Анапу назвали лучшими городами для жизни на пенсии

Дата публикации: 23 янв 2023
Сочи, Санкт-Петербург и Анапу назвали лучшими городами для жизни на пенсии

Сочи, Санкт-Петербург и Анапа — самые комфортные города России для жизни на пенсии. Так ответили респонденты совместного опроса «Работа.ру» и СберНПФ, данные которого приводят в РБК. В исследовании приняли участие 5 тыс. человек из всех регионов страны.

Так, уехать жить в Сочи после выхода на пенсию хотели бы 23% опрошенных. 18% предпочли бы Санкт-Петербург, а 17%— Анапу.

Также в пятёрку российских городов для комфортной жизни на пенсии вошли Москва (16%), Краснодар (15%), Калининград (11%), города Московской области (10%), Казань (8%) и Нижний Новгород (5%).

При этом далеко не все опрошенные планируют переезд после выхода на пенсию. Например, 28% опрошенных категорически против этого, 26% пока не рассматривают такой вариант, 25% хотели бы переехать в другой город, а еще 21% — в другую страну.

Основные критерии при выборе места

Климат — самый важный критерий при выборе места для жизни на пенсии. Ради него готовы переехать 44% респондентов.

В качестве других определяющих пунктов — красота и благоустроенность (38%), близость моря, гор и богатой природы (33%), размеренный темп жизни (32%), развитая инфраструктура (29%), возможность снова устроиться на работу и хорошо проводить досуг (24%).

Кроме того, для опрошенных значим размер субсидии для людей старшего возраста.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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